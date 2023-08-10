В Польше назначили новую главу Минздрава после скандала с ее предшественником

Депутат от партии "Право и справедливость" (ПиС), врач Катажина Сойка отныне официально занимает должность министра здравоохранения Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Ее кандидатуру на эту должность утвердил президент Анджей Дуда. Сойка заменила на посту министра здравоохранения Адама Недзельского.

Катажина Сойка

Вручая портфель руководительнице Министерства здравоохранения Катажине Сойке, Анджей Дуда подчеркнул, что она является практикующим врачом, терапевтом, а также работала семейным врачом.

"Мне также приятно, что портфель министра здравоохранения получил молодой и опытный человек, который понимает вызовы современной системы здравоохранения и то, что ей нужно с точки зрения гражданина – обычного пациента и обычного врача. Я верю, что министр справится с этой задачей. Этого я ей от всей души желаю", – сказал он.

Адам Недзельский подал в отставку 8 августа после почти 3 лет работы в министерстве здравоохранения.

Отставка стала отголоском волны критики после публикации в блоге главы польского Минздрава, где он обнародовал персональные данные врача из Познани и группы лекарств, которые тот выписал себе сам. Это вызвало скандал в медицинской среде и почти повсеместное требование медиков о его отставке.

Как сообщалось, президент Польши Анджей Дуда назначил парламентские выборы в стране на 15 октября.