Румунія платитиме фермерам за незрубані дерева

Європейська комісія схвалила програму державної допомоги на суму 200 мільйонів євро, яка дозволить Румунії платити лісівникам за те, що вони залишають дерева незрубаними.

Про це Єврокомісія повідомила у четвер, пише "Європейська правда".

Згідно з програмою, яка діятиме до 2027 року, лісівники отримуватимуть компенсацію, коли їм не дозволять вирубувати дерева з екологічних причин.

"Схема має на меті зупинити і повернути назад втрату біорізноманіття, поліпшити екосистемні послуги і зберегти місця проживання і ландшафти", – йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

У Брюсселі зазначили, що ця програма є необхідною і доцільною для підтримки розвитку лісового сектора.

Ця заява з'явилася в той час, коли Румунія перебуває під тиском ЄС щодо боротьби з незаконною вирубкою лісів, з якою вона бореться вже багато років.

У 2020 році Єврокомісія розпочала процедуру порушення проти країни за нездатність захистити ліси в рамках мережі охоронних ділянок Natura 2000 та зупинити незаконну вирубку дерев.

Уряди Румунії, що змінювали один одного, запровадили заходи для боротьби з незаконними рубками, але екологічні групи стверджують, що ці заходи недостатньо ефективні, і кажуть, що незаконні рубки все ще відбуваються в старих заповідних лісах, які відіграють роль цінних поглиначів вуглецю.

У травні група депутатів Європарламенту відвідала Румунію з місією зі з'ясування фактів, щоб оцінити прогрес країни у боротьбі з незаконними рубками. Їхній остаточний звіт очікують в найближчі місяці.