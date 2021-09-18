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В Румунії побили журналістів та еколога під час зйомки фільму про незаконні вирубки лісу

Субота, 18 вересня 2021, 16:50

В Румунії під час зйомки документального кіно про незаконні вирубки лісу побили двох журналістів та активіста-еколога - у нападі підозрюють незаконних лісорубів.

Про це йдеться в публікації агентства АР,  повідомляє "Європейська правда".

Представник поліції повідомив, що напад стався в четвер у повіті Сучава, 11 людей допитують.

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Постраждалі отримали травми, які не є небезпечними для життя, але їх обладнання було знищено.

У минулому в Румунії було декілька інших інцидентів із застосуванням насильства, деякі зі смертельними наслідками, у який підозрювали незаконних лісорубів. Владу  звинувачували в тому, що вона не зробили достатньо, щоб вирішити цю проблему.

"Запевняю вас, що румунська поліція дуже уважно поставиться до нападу. Будуть вжиті всі юридичні заходи", - заявив у п'ятницю офіційний представник поліції Джорджіан Драган. 

Він назвав незаконні вирубки лісів "бідою" і "пріоритетом поліції".

Міхай Драголя, один з побитих журналістів-розслідувачів, розповів агентству, що нападники були озброєні сокирами і битами.

У минулому році Європейська комісія почала процедуру притягнення до відповідальності Румунії за нездатність ефективно запобігти незаконним рубкам і за недотримання законодавства ЄС щодо охоронюваних ділянок Natura 2000.

У 2019 році два лісники були вбиті, коли реагували на повідомлення про незаконні рубки в окремих справах.

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Румунія
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