Румыния будет платить фермерам за несрубленные деревья
Европейская комиссия одобрила программу государственной помощи на сумму 200 миллионов евро, которая позволит Румынии платить лесоводам за то, что они оставляют деревья несрубленными.
Об этом Еврокомиссия сообщила в четверг, пишет "Европейская правда".
Согласно программе, которая будет действовать до 2027 года, лесоводы будут получать компенсацию, когда им не позволят вырубать деревья по экологическим причинам.
"Схема имеет целью остановить и обратить вспять потерю биоразнообразия, улучшить экосистемные услуги и сохранить места обитания и ландшафты", – говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.
В Брюсселе отметили, что эта программа является необходимой и целесообразной для поддержки развития лесного сектора.
Это заявление появилось в то время, когда Румыния находится под давлением ЕС по борьбе с незаконной вырубкой лесов, с которой она борется уже много лет.
В 2020 году Еврокомиссия начала процедуру нарушения против страны за неспособность защитить леса в рамках сети охранных участков Natura 2000 и остановить незаконную вырубку деревьев.
Сменявшие друг друга правительства Румынии ввели меры для борьбы с незаконными рубками, но экологические группы утверждают, что эти меры недостаточно эффективны, и говорят, что незаконные рубки все еще происходят в старых заповедных лесах, которые играют роль ценных поглотителей углерода.
В мае группа депутатов Европарламента посетила Румынию с миссией по выяснению фактов, чтобы оценить прогресс страны в борьбе с незаконными рубками. Их окончательный отчет ожидают в ближайшие месяцы.