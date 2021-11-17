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ЄС хоче обмежити доступ на свій ринок товарів, пов’язаних з вирубкою лісів

Середа, 17 листопада 2021, 14:52

Європейська комісія представила у середу правила, спрямовані на обмеження імпорту товарів до Євросоюзу, які сприяють вирубці та знищенню лісів.

Про це "Європейській правді" стало відомо від пресслужби Єврокомісії.

Запропоновані нові правила гарантуватимуть, що продукти, які громадяни ЄС купують, використовують та споживають на ринку ЄС, не сприяють глобальному знелісненню та знищенню лісів.

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Комісія пропонує вимагати від компаній докази, що їхні глобальні ланцюжки постачання не сприяють знищенню лісів. 

Основним "двигуном" знеліснення є розширення сільського господарства, пов'язане із такими товарами як соя, яловичина, пальмова олія, деревина, какао та кава, а також деякими похідними продуктами.

Регламент встановлює обов'язкові правила комплексної перевірки для компаній, які хочуть продавати ці товари на ринку ЄС, з метою забезпечення того, щоб на ринок ЄС допускалися лише не пов’язані з вирубками та легальні продукти. 

Комісія використовуватиме систему порівняльного аналізу для оцінки країн та їхнього рівня ризику знеліснення внаслідок виробництва продуктів, що підпадають під дію цієї постанови.

Очікується, що заохочення споживання продуктів, які не призводять до знищення лісів, та зменшення впливу ЄС на глобальну вирубку лісів дозволять зменшити викиди парникових газів та втрату біорізноманіття. 

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