Міністр оборони Німеччини хоче посилити боротьбу зі шпигунством

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на тлі затримання чергового російського шпигуна виступив за посилення протидії шпигунству.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

Пісторіус назвав успіхом у боротьбі зі шпигунством арешт співробітника закупівельного офісу Бундесверу в Кобленці.

Співпраця між спецслужбами є тісною і працює надзвичайно добре, зазначив він.

"Ми швидкі і пильні. Ми повинні продовжувати послідовно зміцнювати персонал служби військової контррозвідки – особливо в галузі контррозвідки", – заявив Пісторіус.

"У часи російської загарбницької війни проти України ми повинні адаптуватися до зростаючої гібридної загрози і продовжувати розширювати нашу контррозвідку в тісній співпраці з нашими європейськими та міжнародними партнерами", – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Федеральна прокуратура Німеччини арештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни Карстена Л. за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Його спільника Артура Е. арештували в січні.

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.