У Німеччині арештували працівника Бундесверу, що міг шпигувати для Росії

Федеральна прокуратура Німеччини в середу арештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.

Про це йдеться в повідомленні прокуратури, яке цитує "Європейська правда".

Томас Х. – співробітник Федерального управління Бундесверу з обладнання, інформаційних технологій і технічної підтримки (BAAINBw), розташованого в місті Кобленц.

Слідство стверджує, що обвинувачений у травні 2023 року кілька разів "за власною ініціативою" звертався до генерального консульства РФ в Бонні та російського посольства в Берліні з пропозицією про співпрацю.

"Одного разу він передав інформацію, яку отримав під час своєї професійної діяльності, з метою передати її російській розвідувальній службі", – йдеться в повідомленні відомства.

У середу Федеральний верховний суд Німеччини видав ордер на арешт Томаса Х. і відправив його під варту. Крім того, у квартирі та на робочому місці обвинуваченого слідчі кримінальної поліції ФРН здійснили обшуки.

"Розслідування здійснювалось у тісній співпраці з Федеральною службою військової контррозвідки та Федеральним управлінням захисту конституції", – зазначається в заяві німецької генеральної прокуратури.

Нагадаємо, у грудні 2022 року Федеральна прокуратура Німеччини заарештувала співробітника Федеральної розвідувальної служби країни Карстена Л. за підозрою у державній зраді – чоловіка підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Його спільника Артура Е. арештували в січні.

Пізніше стало відомо, що Росія могла отримувати секретну інформацію про ситуацію в Україні через затриманого співробітника спецслужби.