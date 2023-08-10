Министр обороны Германии хочет усилить борьбу со шпионажем
Министр обороны Германии Борис Писториус на фоне задержания очередного российского шпиона выступил за усиление противодействия шпионажу.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.
Писториус назвал успехом в борьбе со шпионажем арест сотрудника закупочного офиса Бундесвера в Кобленце.
Сотрудничество между спецслужбами является тесным и работает чрезвычайно хорошо, отметил он.
"Мы быстрые и бдительные. Мы должны продолжать последовательно укреплять персонал службы военной контрразведки – особенно в области контрразведки", – заявил Писториус.
"Во времена российской захватнической войны против Украины мы должны адаптироваться к растущей гибридной угрозе и продолжать расширять нашу контрразведку в тесном сотрудничестве с нашими европейскими и международными партнерами", – подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.
Напомним, в декабре 2022 года Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Федеральной разведывательной службы страны Карстена Л. по подозрению в государственной измене – мужчину подозревают в шпионаже в пользу России. Его сообщника Артура Э. арестовали в январе.
Позже стало известно, что Россия могла получать секретную информацию о ситуации в Украине через задержанного сотрудника спецслужбы.