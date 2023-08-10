У Вроцлаві на протест проти українських прапорів на трамваях прийшло кілька осіб

Лише кілька людей прийшли до штаб-квартири вроцлавської служби міських перевезень MPK на демонстрацію проти присутності українських прапорів на трамваях, що відбулася у четвер.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання Tu Wroclaw.

Заплановану раніше зустріч з організаторами протесту в останню хвилину скасував президент MPK.

Протест перед будівлею MPK організували переважно симпатики "Національного руху" та "Загальнопольської молоді", а ідея демонстрації належить Анджею Бореку, який раніше був одним з організаторів протестів проти обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

"Це протест мешканців Вроцлава, які заперечують проти вивішування прапорів іноземних держав, таких як Україна, у громадському транспорті Вроцлава або в публічних місцях протягом року. На нашу думку, це неповага до нашої країни. Національні кольори інших країн вивішуються більше, а польський прапор – лише у вибрані дні", – пояснив Борек.

"Цей протест не проти українців, проти України, але це для того, щоб не виникало таких ситуацій, що замість біло-червоних прапорів вивішують прапори інших країн", – аргументував він.

Нагадаємо, у вересні минулого року на акцію протесту проти прийому українських біженців у місті біля кордону Польщі з Україною не прийшла жодна людина.

Як повідомлялося, Національний банк Польщі та Національний банк України спільно випустять колекційні монети з нагоди Дня Незалежності України.