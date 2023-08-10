"Дружба і братство": Нацбанки України та Польщі випустять монети до Дня Незалежності

Національний банк Польщі та Національний банк України спільно випустять колекційні монети з нагоди Дня Незалежності України.

Про це у четвер повідомив на своєму сайті Нацбанк Польщі, пише "Європейська правда".

24 серпня обидва національні банки випустять срібні колекційні монети "Дружба і братство – найбільше багатство".

Монети, розроблені українським художником Володимиром Тараном, будуть доступні як у Польщі, так і в Україні.

"Спільний випуск срібних монет номіналом 10 злотих і 10 гривень відповідно є ще одним доказом плідної співпраці Національного банку Польщі та Національного банку України. Обидві монети утворюють комплект, а їх дизайн створює композиційне ціле, утворюючи форму серця", – йдеться у повідомленні.

Монети будуть виготовлені зі срібла Ag 999, вага кожної становитиме 31,1 г. Загальний випуск наборів становитиме до 10 тисяч штук, половину з яких виготовлятимуть та продаватимуть в Польщі, половину – в Україні.

У Польщі монети можна буде придбати в касах регіональних відділень національного банку та в інтернет-магазині "Колекціонер". В Україні ж їх розповсюджуватимуть через офіційні банки-дистриб'ютори та через інтернет-магазин НБУ.

Цьогорічний випуск є другою спільною ініціативою НБУ та НБП. У 2012 році обидва банки випустили срібні колекційні монети з нагоди Чемпіонату Європи з футболу УЄФА 2010-12 років – так само, як і зараз – у вигляді набору.

Національний банк Польщі планує передати кошти від продажу набору срібних колекційних монет "Дружба і братство – найбільше багатство" Україні у вигляді безповоротної гуманітарної фінансової допомоги.

Останнім часом між Польщею та Україною охололи відносини. Про причини останнього ускладнення стосунків між Києвом та Варшавою дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди".

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