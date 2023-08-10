Во Вроцлаве на протест против украинских флагов на трамваях пришло несколько человек

Лишь несколько человек пришли в штаб-квартиру вроцлавской службы городских перевозок MPK на демонстрацию против присутствия украинских флагов на трамваях, состоявшуюся в четверг.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает издание Tu Wroclaw.

Запланированная ранее встреча с организаторами протеста была отменена в последнюю минуту президентом MPK.

Протест перед зданием MPK организовали преимущественно симпатики "Национального движения" и "Общепольской молодежи", а идея демонстрации принадлежит Анджею Бореку, который ранее был одним из организаторов протестов против ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

"Это протест жителей Вроцлава, которые возражают против вывешивания флагов иностранных государств, таких как Украина, в общественном транспорте Вроцлава или в публичных местах в течение года. По нашему мнению, это неуважение к нашей стране. Национальные цвета других стран вывешиваются больше, а польский флаг – только в избранные дни", – пояснил Борек.

"Этот протест не против украинцев, против Украины, но это для того, чтобы не возникало таких ситуаций, что вместо бело-красных флагов вывешивают флаги других стран", – аргументировал он.

Напомним, в сентябре прошлого года на акцию протеста против приема украинских беженцев в городе возле границы Польши с Украиной не пришел ни один человек.

Как сообщалось, Национальный банк Польши и Национальный банк Украины совместно выпустят коллекционные монеты по случаю Дня Независимости Украины.