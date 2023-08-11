У Пентагоні розповіли, на скільки вистачить понад 6 млрд для України

У Міністерстві оборони США прокоментували, як можуть витратити на допомогу Україні залишок у 6,2 млрд доларів, що знайшли через облікову помилку.

Про це на брифінгу говорив речник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер, пише "Європейська правда".

За його словами, ці гроші "доступні і після закінчення як цього фінансового року, так і в наступному, так само як і приблизно 600 млн доларів, що залишились у фондах USAI".

"Щодо того, які сили і засоби їм знадобляться у майбутньому, це буде предметом постійних дискусій, які ми ведемо з українцями та з нашими союзниками і партнерами", – зазначив Райдер.

Відповідаючи на питання, чи достатньо цих 6 млрд доларів до кінця цього фінансового року, він не став вдаватися в подробиці щодо того, на що і як США можуть використати ці кошти.

"Ми залишаємося впевненими в тому, що зможемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – резумував Райдер.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити новий пакет військової допомоги для України на 200 млн доларів.

Новий пакет допомоги від США стане початком використання 6,2 млрд доларів, які "з’явилися" після переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги.

Як відомо, у Пентагоні оголосили, що помилково оцінили передану Україні військову допомогу: служби використовували вартість заміщення переданої техніки, а не так звану залишкову вартість (тобто вартість переданого обладнання, яка менша з урахуванням зношення й старіння).

За словами співрозмовників, ці 6,2 млрд – вже залишок коштів з пакета на 25,5 млрд, які Конгрес дозволив використовувати для надання допомоги Україні із запасів США через інструмент Presidential Drawdown Authority.

Раніше деякі посадовці адміністрації президента США, законодавці й співробітники Конгресу висловили занепокоєння тим, що кошти на підтримку України можуть закінчитися до середини літа.