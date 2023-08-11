В Пентагоне рассказали, на сколько хватит более 6 млрд для Украины

В Министерстве обороны США прокомментировали, как могут потратить на помощь Украине остаток в 6,2 млрд долларов, который нашли из-за учетной ошибки.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, пишет "Европейская правда".

По его словам, эти деньги "доступны и после окончания как этого финансового года, так и в следующем, так же как и примерно 600 млн долларов, оставшихся в фондах USAI".

"О том, какие силы и средства им понадобятся в будущем, это будет предметом постоянных дискуссий, которые мы ведем с украинцами и с нашими союзниками и партнерами", – отметил Райдер.

Отвечая на вопрос, достаточно ли этих 6 млрд долларов до конца этого финансового года, он не стал вдаваться в подробности относительно того, на что и как США могут использовать эти средства.

"Мы остаемся уверенными в том, что сможем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – резюмировал Райдер.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена готовится объявить новый пакет военной помощи для Украины на 200 млн долларов.

Новый пакет помощи от США станет началом использования 6,2 млрд долларов, которые "появились" после переоценки стоимости ранее предоставленной Украине помощи.

Как известно, в Пентагоне объявили, что ошибочно оценили переданную Украине военную помощь: службы использовали стоимость замещения переданной техники, а не так называемую остаточную стоимость (то есть стоимость переданного оборудования, которая меньше с учетом износа и старения).

По словам собеседников, эти 6,2 млрд – уже остаток средств из пакета на 25,5 млрд, которые Конгресс разрешил использовать для оказания помощи Украине из запасов США через инструмент Presidential Drawdown Authority.

Ранее некоторые должностные лица администрации президента США, законодатели и сотрудники Конгресса выразили обеспокоенность тем, что средства на поддержку Украины могут закончиться к середине лета.