Виборці Молдови вперше зможуть голосувати із закордонним паспортом

На місцевих виборах, які відбудуться 5 листопада, громадяни Молдови вперше зможуть проголосувати за закордонним паспортом.

Про це, як пише "Європейська правда", у коментарі "Радіо Молдова" заявив секретар виборчої комісії Александру Берлінський.

За його словами, перелік документів, на підставі яких молдовські виборці могли голосувати, було розширено, тепер до нього входить закордонний паспорт.

"Тепер виборець може голосувати і за закордонним паспортом, навіть якщо йдеться про загальні місцеві вибори", – зазначив Берлінський.

Однак він уточнив, що виборець "повинен знайти себе в основному виборчому списку".

При цьому 5 серпня в Молдові закінчилася можливість внесення будь-яких змін щодо місця проживання або прописки для тих, хто збирається голосувати не за закордонним паспортом.

Раніше повідомлялося, що група депутатів уже забороненої в Молдові олігархічної партії "Шор" звернулась до Конституційного суду країни, вимагаючи заблокувати законопроєкт, який забороняє членам заборонених політсил брати участь у виборах.

Нагадаємо, на засіданні 31 липня парламент Молдови остаточно схвалив проєкт закону, який передбачає заборону на участь у виборах виборних осіб від партій, визнаних неконституційними.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.