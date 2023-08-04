У Молдові депутати розпущеного "Шору" оскаржили заборону на участь у виборах

Група депутатів уже забороненої в Молдові олігархічної партії "Шор" у п’ятницю звернулась до Конституційного суду країни, вимагаючи заблокувати законопроєкт, який забороняє членам заборонених політсил брати участь у виборах.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу партії.

Депутати "Шору" опротестували зміни до Виборчого кодексу Молдови, згідно з яким представникам неконституційних партій заборонили брати участь у виборах.

У пресрелізі розформованої партії вказано, що ухвалений парламентом законопроєкт "суперечить принципам демократії та верховенства закону, зокрема, праву бути обраним, гарантованому Конституцією та Європейською конвенцією про права людини".

Вони просять призупинити дію законопроєкту, оскільки 7 серпня починається передвиборний період для місцевих виборів, які будуть у листопаді, й дати оцінку конституційності документа.

Нагадаємо, на засіданні 31 липня парламент Молдови остаточно схвалив проєкт закону, який передбачає заборону на участь у виборах виборних осіб від партій, визнаних неконституційними.

У червні Конституційний суд на запит уряду визнав діяльність партії "Шор" неконституційною на підставі фактів незаконного фінансування та підкупу учасників протестів. Фракцію політсили у парламенті ліквідували, але її депутати зберігають мандати як незалежні.

В уряді Молдови заявили, що "Шор" також не зможе зареєструватися як нова політсила, використовуючи наближену назву.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни.