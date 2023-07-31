Молдова запровадить кримінальну відповідальність за політичну корупцію

Парламент Молдови доповнив Кримінальний кодекс країни двома статтями, які передбачають відповідальність за активну і пасивну політичну корупцію.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє NewsMaker.

Згідно із законопроєктом, подібні злочини каратимуться позбавленням волі до семи років.

Перша нова стаття за пасивну політичну корупцію передбачає покарання від трьох до семи років позбавлення волі за одержання грошей або інших майнових благ виборною особою за вихід із партії та/або перехід в іншу партію.

Друга – за активну політичну корупцію – передбачає схоже покарання за підкуп виборної особи з тією ж метою.

Крім того, до кримінального кодексу Молдови вводять відповідальність за отримання політичною партією або конкурентом на виборах незаконного фінансування від злочинної групи.

Цей же законопроєкт заборонив брати участь у виборах виборним особам від партій, які визнали неконституційними.

Голова юридичної комісії парламенту Молдови Олеся Стамате підкреслила, що нові статті покликані допомогти в боротьбі з "феноменом політичного туризму", зокрема в парламенті.

Нагадаємо, 19 червня Конституційний суд на запит уряду визнав діяльність проросійської партії "Шор" неконституційною на підставі фактів незаконного фінансування та підкупу учасників протестів.

В уряді Молдови заявили, що "Шор" також не зможе зареєструватися як нова політсила, використовуючи наближену назву.

Про значення заборони партії "Шор" читайте у статті: Молдова йде на війну з агентами Кремля. Що означає заборона ключової опозиційної партії країни