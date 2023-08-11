Избиратели Молдовы впервые смогут голосовать с заграничным паспортом

На местных выборах, которые состоятся 5 ноября, граждане Молдовы впервые смогут проголосовать по загранпаспорту.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в комментарии "Радио Молдова" заявил секретарь избирательной комиссии Александру Берлинский.

По его словам, перечень документов, на основании которых молдавские избиратели могли голосовать, был расширен и теперь включает загранпаспорт.

"Теперь избиратель может голосовать и по загранпаспорту, даже если речь идет о всеобщих местных выборах", – отметил Берлинский.

Однако он уточнил, что избиратель "должен найти себя в основном избирательном списке".

При этом 5 августа в Молдове истекла возможность внесения каких-либо изменений относительно места жительства или прописки для тех, кто собирается голосовать не по загранпаспорту.

Ранее сообщалось, что группа депутатов уже запрещенной в Молдове олигархической партии "Шор" обратилась в Конституционный суд страны, требуя заблокировать законопроект, который запрещает членам запрещенных политсил участвовать в выборах.

Напомним, на заседании 31 июля парламент Молдовы окончательно одобрил проект закона, который предусматривает запрет на участие в выборах выборных лиц от партий, признанных неконституционными.

О значении запрета партии "Шор" читайте в статье: Молдова идет на войну с агентами Кремля. Что означает запрет ключевой оппозиционной партии страны.