Укр Рус Eng

Посол у США розповіла, що відбувається з переговорами про ATACMS

П'ятниця, 11 серпня 2023, 18:31

Посол Києва в США Оксана Маркарова розповіла, що перемовини з американськими партнерами щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS тривають. 

Про це Маркарова сказала в інтерв'ю LB.ua, повідомляє "Європейська правда".

"Скажу так: перемовини тривають. Ми в процесі і працюємо над тим, щоби отримати ці далекобійні ракети і завдавати ударів по цілях противника по усій території України, запускаючи снаряди з землі", – сказала вона.

Посол висловила сподівання, що найближчим часом Україна отримає цю далекобійну зброю.

Пріоритетом у наданні озброєння з боку США залишається протиповітряна оборона, зазначила Маркарова. Зараз єдиним обмеженням є фізична наявність потрібних установок. 

"Очевидно, що чим більше систем (Patriot, NASAMS, IRIS-T) та відповідних ракет у нас буде, тим більш захищеними будуть наші громадяни та міста. Саме тому в кожному американському пакеті оборонної допомоги у нас є снаряди для систем ППО. Ми активно працюємо над тим, щоби США постійно замовляли для нас ці системи та комплектуючі до них", – пояснила посол.

Іншими пріоритетами є артилерія, ударна авіація, бронетехніка, машини з розмінування.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Зброя ЗСУ Війна з РФ