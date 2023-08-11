Посол у США розповіла, що відбувається з переговорами про ATACMS

Посол Києва в США Оксана Маркарова розповіла, що перемовини з американськими партнерами щодо надання Україні далекобійних ракет ATACMS тривають.

Про це Маркарова сказала в інтерв'ю LB.ua, повідомляє "Європейська правда".

"Скажу так: перемовини тривають. Ми в процесі і працюємо над тим, щоби отримати ці далекобійні ракети і завдавати ударів по цілях противника по усій території України, запускаючи снаряди з землі", – сказала вона.

Посол висловила сподівання, що найближчим часом Україна отримає цю далекобійну зброю.

Пріоритетом у наданні озброєння з боку США залишається протиповітряна оборона, зазначила Маркарова. Зараз єдиним обмеженням є фізична наявність потрібних установок.

"Очевидно, що чим більше систем (Patriot, NASAMS, IRIS-T) та відповідних ракет у нас буде, тим більш захищеними будуть наші громадяни та міста. Саме тому в кожному американському пакеті оборонної допомоги у нас є снаряди для систем ППО. Ми активно працюємо над тим, щоби США постійно замовляли для нас ці системи та комплектуючі до них", – пояснила посол.

Іншими пріоритетами є артилерія, ударна авіація, бронетехніка, машини з розмінування.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.