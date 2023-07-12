Байден і Зеленський обговорять передачу Україні далекобійних ракет

Президент США Джо Байден обговорить з президентом України питання передачі Києву далекобійних ракет.

Про це в ефірі телеканалу ABC News заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Щодо ракет великої дальності, то президент Байден продовжить обговорювати це питання з президентом Зеленським сьогодні. Він продовжує думати над цим", – сказав він.

Щодо передачі Україні винищувачів F-16 Салліван зазначив, що кілька тижнів тому Байден схвалив початок навчань українських пілотів.

Після навчання розпочнеться процес передачі винищувачів Україні. Салліван додав, що, швидше за все, Україна отримає F-16 від європейських країн.

Раніше видання New York Times повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон оголосив про передачу Україні ракет, які дозволять завдавати ударів у глибокий тил противника.

Макрон не згадав конкретну назву озброєння, але, скоріш за все, йшлося про ракети SCALP "повітря-земля" – ті ж самі, що у Британії мають назву Storm Shadow, оскільки це франко-британська розробка.