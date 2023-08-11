Посол в США рассказала, что происходит с переговорами об ATACMS

Посол Киева в США Оксана Маркарова рассказала, что переговоры с американскими партнерами о предоставлении Украине дальнобойных ракет ATACMS продолжаются.

Об этом Маркарова сказала в интервью LB.ua, сообщает "Европейская правда".

"Скажу так: переговоры продолжаются. Мы в процессе и работаем над тем, чтобы получить эти дальнобойные ракеты и наносить удары по целям противника по всей территории Украины, запуская снаряды с земли", – сказала она.

Посол выразила надежду, что в ближайшее время Украина получит это дальнобойное оружие.

Главным приоритетом в предоставлении вооружения со стороны США остается противовоздушная оборона, отметила Маркарова. Сейчас единственным ограничением является физическое наличие нужных установок.

"Очевидно, что чем больше систем (Patriot, NASAMS, IRIS-T) и соответствующих ракет у нас будет, тем более защищенными будут наши граждане и города. Именно поэтому в каждом американском пакете оборонной помощи у нас есть снаряды для систем ПВО. Мы активно работаем над тем, чтобы США постоянно заказывали для нас эти системы и комплектующие к ним", – пояснила посол.

Другими приоритетами являются артиллерия, ударная авиация, бронетехника, машины по разминированию.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что во время переговоров с лидером США Джо Байденом поднимал вопрос предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS, но договоренностей по состоянию на сейчас нет.