Зеленський про дискусії щодо ATACMS: Поки немає рішення

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів із лідером США Джо Байденом порушував питання надання Україні далекобійних ракет ATACMS, але домовленостей станом на зараз немає.

Про це Зеленський сказав на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держави підтвердив, що стосовно ATACMS "є такі розмови, поки рішення немає".

"Краще не порушувати (це. – Ред.) питання. Тому що є очікування людей, військових, всіх. І мені здається, що важливо спочатку зробити, а потім ділитись інформацією, як це відбулось", – додав він.

Зеленський нагадав, що подібні переговори стосувались і надання Україні касетних боєприпасів, і почались вони "місяці тому".

"Я вдячний президенту Байдену та його команді, що нам відалось отримати такий результат. Тому почекайте, не все одразу", – підсумував він.

Армійські тактичні ракетні системи ATACMS – це ракети класу "земля-земля" з дальністю близько 300 кілометрів, що приблизно в чотири рази більше, ніж ракети, які використовуються мобільними системами HIMARS, які США почали надсилати в Україну минулого року.

Раніше видання New York Times повідомило, що в адміністрації президента США Джо Байдена йдуть "тихі" дебати щодо того, чи варто надсилати Україні далекобійні тактичні ракетні системи ATACMS.