Зсув ґрунту в Грузії: Пошукові роботи зупиняли через каменепад 

У ніч на 12 серпня в грузинському курортному селищі Шові зупиняли пошуки жертв зсуву ґрунту, оскільки у районі лиха почався каменепад.

Про це розповів губернатор регіону Рача-Лечхумі і Квемо-Сванеті Папуна Маргвелідзе, його цитує проєкт SOVA, повідомляє "Європейська правда".

"Учора пізно вночі в руслі річки Бубі спостерігався каменепад. Як кажуть фахівці, це типово після подібних стихійних лих", – пояснив Маргвелідзе.

Він нагадав, що наразі рятувальники шукають 9 зниклих безвісти. Крім того, збільшилася площа пошукових робіт.

"Вранці фахівці Національного агентства з довкілля оглянули територію з гелікоптера та безпілотників, значного каменепаду не було, тому пошукові роботи було відновлено вранці", – сказав Маргвелідзе.

Серед зниклих безвісти і загиблих є діти, повідомляє місцева влада.

11 серпня повідомляли, що кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в курортному грузинському селищі Шові збільшилася до 24 осіб.

Минулого тижня стало відомо, що одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.

Зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.