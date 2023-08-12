Оползень в Грузии: поисковые работы останавливали из-за камнепада 

В ночь на 12 августа в грузинском курортном поселке Шови останавливали поиски жертв оползня, поскольку в районе бедствия начался камнепад.

Об этом рассказал губернатор региона Рача-Лечхуми и Квемо-Сванети Папуна Маргвелидзе, его цитирует проект SOVA, сообщает "Европейская правда".

"Вчера поздно ночью в русле реки Буби наблюдался камнепад. Как говорят специалисты, это типично после подобных стихийных бедствий", – пояснил Маргвелидзе.

Он напомнил, что сейчас спасатели ищут 9 пропавших без вести. Кроме того, увеличилась площадь поисковых работ.

"Утром специалисты Национального агентства по окружающей среде осмотрели территорию с вертолета и беспилотников, значительного камнепада не было, поэтому поисковые работы были возобновлены утром", – сказал Маргвелидзе.

Среди пропавших без вести и погибших есть дети, сообщают местные власти.

11 августа сообщалось, что число погибших в результате оползня в курортном грузинском поселке Шови увеличилось до 24 человек.

На прошлой неделе стало известно, что одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок с Украиной" Алина Поликовская.

Оползень в Шови произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.