Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії зросла до 24

Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в курортному грузинському селищі Шові збільшилася до 24 осіб.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку Іраклій Карселадзе, пише "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".

У другій половині дня, під час пошукових робіт у Шові виявили тіла ще двох осіб, повідомив Карселадзе.

Вранці 11 серпня голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебришвілі розповів журналістам, що в руслі річки Ріоні виявили тіло людини. Крім того, було знайдено нижню кінцівку людського тіла.

Минулого тижня стало відомо, що одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.

Напередодні повідомляли, що у Шові тривають пошуки ще 12 людей.

Зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.