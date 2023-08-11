Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії зросла до 24
Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту в курортному грузинському селищі Шові збільшилася до 24 осіб.
Про це повідомив міністр регіонального розвитку Іраклій Карселадзе, пише "Європейська правда" з посиланням на "Ехо Кавказу".
У другій половині дня, під час пошукових робіт у Шові виявили тіла ще двох осіб, повідомив Карселадзе.
Вранці 11 серпня голова Служби управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебришвілі розповів журналістам, що в руслі річки Ріоні виявили тіло людини. Крім того, було знайдено нижню кінцівку людського тіла.
Минулого тижня стало відомо, що одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.
Напередодні повідомляли, що у Шові тривають пошуки ще 12 людей.
Зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.