Віцепрем’єр Британії: Штучний інтелект може мати більший вплив, ніж промислова революція

Заступник глави британського уряду Олівер Дауден вважає, що штучний інтелект може мати значніший вплив на країну, ніж мала промислова революція.

Даудена цитує видання The Guardian, пише "Європейська правда".

Дауден сказав, що штучний інтелект може підвищити продуктивність і виконувати "нудні" аспекти роботи.

"Це повна революція, яка наближається. Це повністю змінить майже всі елементи життя протягом найближчих років, а в деяких випадках навіть місяців", – сказав він.

"Це набагато швидше, ніж інші революції, які ми бачили, і набагато масштабніше, ніж винахід двигуна внутрішнього згоряння, чи промислова революція", – додав віцепрем’єр Британії.

Доуден зазначив, що штучний інтелект дозволить урядам швидше приймати рішення. Зокрема, заяви про надання притулку , які обробляються Міністерством внутрішніх справ, уже використовують штучний інтелект , і його можна навіть використати для скорочення паперової роботи, яка надходить до міністерств.

"Штучний інтелект зараз справляється дуже добре: він отримує величезні обсяги інформації з наборів даних у різних місцях і дає вам змогу дійти до моменту, коли ви можете приймати рішення", — сказав Дауден.

Але він попередив, що штучний інтелект може бути використаний терористами або для проведення широкомасштабних хакерських операцій.

Глава секретної розвідувальної служби Британії МІ6 Річард Мур раніше висловив переконання, що штучний інтелект не замінить шпигунів-людей.

Раніше Європейська комісія розширила використання штучного інтелекту під час перекладу, вперше дозволивши автоматичний переклад своїх пресрелізів без людської участі.