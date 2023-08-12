Вице-премьер Британии: Искусственный интеллект может иметь большее влияние, чем промышленная революция

Заместитель главы британского правительства Оливер Дауден считает, что искусственный интеллект может иметь более значительное влияние на страну, чем имела промышленная революция.

Даудена цитирует издание The Guardian, пишет "Европейская правда".

Дауден сказал, что искусственный интеллект может повысить производительность и выполнять "скучные" аспекты работы.

"Это полная революция, которая приближается. Это полностью изменит почти все элементы жизни в течение ближайших лет, а в некоторых случаях даже месяцев", – сказал он.

"Это гораздо быстрее, чем другие революции, которые мы видели, и гораздо масштабнее, чем изобретение двигателя внутреннего сгорания, или промышленная революция", – добавил вице-премьер Британии.

Доуден отметил, что искусственный интеллект позволит правительствам быстрее принимать решения. В частности, заявления о предоставлении убежища, которые обрабатываются Министерством внутренних дел, уже используют искусственный интеллект, и его можно даже использовать для сокращения бумажной работы, которая поступает в министерства.

"Искусственный интеллект сейчас справляется очень хорошо: он получает огромные объемы информации из наборов данных в разных местах и дает вам возможность дойти до момента, когда вы можете принимать решения", – сказал Дауден.

Но он предупредил, что искусственный интеллект может быть использован террористами или для проведения широкомасштабных хакерских операций.

Глава секретной разведывательной службы Британии МИ6 Ричард Мур ранее выразил убеждение, что искусственный интеллект не заменит шпионов-людей.

Ранее Европейская комиссия расширила использование искусственного интеллекта при переводе, впервые разрешив автоматический перевод своих пресс-релизов без участия человека.