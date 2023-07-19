Глава MI6 впевнений, що штучний інтелект не замінить шпигунів

Глава секретної розвідувальної служби Британії МІ6 Річард Мур переконаний, що штучний інтелект не замінить шпигунів-людей.

Про це Мур оголосить у рідкісній промові під час візиту до Праги в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Під час виступу Мур прокоментує, чи не призведуть комп'ютери до того, що організації, які займаються збиранням розвідувальної інформації, такі як МІ6, стануть непотрібними.

"Насправді, швидше за все, усе буде навпаки. З тим, як штучний інтелект освоюватиме океан відкритих джерел, ще більшу цінність матиме виловлювання секретів, що лежать поза межами досяжності його сіток", – скаже Мур.

Унікальні характеристики людських агентів у потрібних місцях стануть ще більш значущими, вважає глава МІ6.

"Вони (люди. – Ред.) ніколи не є просто пасивними збирачами інформації: нашим агентам можна ставити завдання і керувати ними; вони можуть виявляти нові питання, які ми не знали, як поставити; а іноді вони можуть впливати на рішення всередині уряду або терористичної групи.

Людський інтелект в епоху штучного інтелекту все частіше визначатиметься як те, що машини не можуть виконувати, хоча ми повинні очікувати, що межа можливостей машин буде просуватися з вражаючою швидкістю", – додасть Мур.

Нагадаємо, Європарламент розробив свою пропозицію нового закону, який врегулював би використання штучного інтелекту з метою захисту від його можливих шкідливих впливів.

Раніше Європейська комісія розширила використання штучного інтелекту під час перекладу, вперше дозволивши автоматичний переклад своїх пресрелізів без людської участі.