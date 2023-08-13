Шольц відкинув звинувачення у нерішучості щодо постачання Taurus
Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.
"Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", – сказав Шольц у неділю.
Це стосується і доставки Taurus, зазначив він.
Канцлер підтвердив повідомлення про те, що розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням.
Шольц відкинув звинувачення в нерішучості.
За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь "так".
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову виступив за постачання крилатих ракет.
У п'ятницю у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.
За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.
Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.