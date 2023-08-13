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Шольц відкинув звинувачення у нерішучості щодо постачання Taurus

Неділя, 13 серпня 2023, 15:31

Канцлер Німеччини Олаф Шольц досі не визначився з питанням постачання німецьких крилатих ракет Taurus в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Як і в минулому, ми завжди будемо дуже ретельно перевіряти кожне рішення, що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок", – сказав Шольц у неділю.

Це стосується і доставки Taurus, зазначив він.

Канцлер підтвердив повідомлення про те, що розглядається також питання про технічне обмеження дальності польоту ракет, але він не хоче, щоб його квапили з цим питанням.

Шольц відкинув звинувачення в нерішучості.

За його словами, більшість громадян вважають правильним, що не на кожну вимогу про постачання відразу дається відповідь "так".

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову виступив за постачання крилатих ракет.

У п'ятницю у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого РФ Криму.

Читайте статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

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