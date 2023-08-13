Шольц отверг обвинения в нерешительности в отношении поставок Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не определился с вопросом поставки немецких крылатых ракет Taurus в Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Как и в прошлом, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение, что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад", – сказал Шольц в воскресенье.

Это касается и доставки Taurus, отметил он.

Канцлер подтвердил сообщения о том, что рассматривается также вопрос о техническом ограничении дальности полета ракет, но он не хочет, чтобы его торопили с этим вопросом.

Шольц отверг обвинения в нерешительности.

По его словам, большинство граждан считают правильным, что не на каждое требование о поставках сразу дается ответ "да".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова выступил за поставки крылатых ракет.

В пятницу в немецком правительстве заявили, что сейчас подготовка к передаче Украине крылатых ракет Taurus не ведется.

По информации издания Spiegel, сейчас по вопросу передачи ракет продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы исключить удары Киевом по российской территории, что не касается оккупированного РФ Крыма.

Читайте статью "ЕП" о том, как Германия дискутирует о передаче Украине ракет Taurus.