У Німеччині закликали до збільшення резерву Бундесверу

У зв'язку з ситуацією у сфері безпеки, що склалася після нападу Росії на Україну, Об'єднання німецьких резервістів виступило за значне збільшення активного резерву Бундесверу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

"Оперативний резерв повинен включати значно більше, ніж нинішні 33 000 військовослужбовців", – заявив президент асоціації Патрік Зенсбург.

Загалом 230 000 колишніх солдатів активно заявили про свою готовність до служби в загальному резерві.

Це "хороший розмір і, зрештою, група, до якої Бундесверу також слід прагнути", додав Зенсбург.

Загалом, за його словами, для надійного стримування Росії потрібна "більша маса". Це стосується як особового складу, так і матеріальної частини. За даними Бундесверу, близько 34 000 резервістів зараз активно беруть участь у регулярних навчаннях, а потреба в резерві становить близько 60 000 осіб.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що через розв'язану Росією війну проти України загроза безпеці Німеччини набула іншого виміру.

Раніше повідомлялося, що Федеральна прокуратура Німеччини арештувала співробітника Бундесверу Томаса Х., якого підозрюють в шпигунстві на користь Росії.