В Германии призвали к увеличению резерва Бундесвера

В связи с ситуацией в сфере безопасности, сложившейся после нападения России на Украину, Объединение немецких резервистов выступило за значительное увеличение активного резерва Бундесвера.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

"Оперативный резерв должен включать значительно больше, чем нынешние 33 000 военнослужащих", – заявил президент ассоциации Патрик Зенсбург.

В целом 230 000 бывших солдат активно заявили о своей готовности к службе в общем резерве.

Это "хороший размер и, в конце концов, группа, к которой Бундесверу также следует стремиться", добавил Зенсбург.

В целом, по его словам, для надежного сдерживания России нужна "большая масса". Это касается как личного состава, так и материальной части. По данным Бундесвера, около 34 000 резервистов сейчас активно участвуют в регулярных учениях, а потребность в резерве составляет около 60 000 человек.

Напомним, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что из-за развязанной Россией войны против Украины угроза безопасности Германии приобрела другое измерение.

Ранее сообщалось, что Федеральная прокуратура Германии арестовала сотрудника Бундесвера Томаса Х., которого подозревают в шпионаже в пользу России.