До Києва вперше з початку війни прибув міністр фінансів Німеччини
Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.
У Києві у німецького міністра заплановані політичні переговори.
Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України. До нього у Києві бували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.
Нагадаємо, 19 липня до України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. У рамках поїздки він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про виділення ще п'яти мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, і про навчання українських саперів та військових медиків.
Наприкінці липня глава МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман здійснив візит в Україну.