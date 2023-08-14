До Києва вперше з початку війни прибув міністр фінансів Німеччини

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер вранці у понеділок, 14 серпня, прибув до Києва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Handelsblatt.

У Києві у німецького міністра заплановані політичні переговори.

Крістіан Лінднер вперше з початку російської агресії здійснив візит до України. До нього у Києві бували канцлер Німеччини Олаф Шольц і кілька міністрів.

Нагадаємо, 19 липня до України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. У рамках поїздки він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про виділення ще п'яти мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, і про навчання українських саперів та військових медиків.

Наприкінці липня глава МЗС Хорватії Гордан Грлич-Радман здійснив візит в Україну.