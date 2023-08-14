В Киев впервые с начала войны прибыл министр финансов Германии

Министр финансов Германии Кристиан Линднер утром в понедельник, 14 августа, прибыл в Киев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Handelsblatt.

В Киеве у немецкого министра запланированы политические переговоры.

Christian Deutschländer/Twitter

Кристиан Линднер впервые с начала российской агрессии совершил визит в Украину. До него в Киеве бывали канцлер Германии Олаф Шольц и несколько министров.

Напомним, 19 июля в Украину приезжал премьер-министр Ирландии Лео Варадкар. В рамках поездки он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявил о выделении еще пяти миллионов евро гуманитарной помощи для Украины и об обучении украинских саперов и военных медиков.

В конце июля глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман совершил визит в Украину.