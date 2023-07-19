Ірландія виділяє ще 5 млн євро гуманітарної допомоги Україні
Ірландія виділить ще п'ять мільйонів євро гуманітарної допомоги для України і навчатиме українських саперів та військових медиків.
Про це на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським оголосив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.
"Сьогодні я засвідчив президенту Зеленському, що ми будемо продовжувати надавати фінансову, практичну та політичну допомогу Україні. Ми виділяємо ще 5 млн євро на гуманітарну допомогу і ще 2 млн євро через ООН", – сказав Варадкар.
Він додав, що Ірландія також надала Україні обладнання для відновлення енергопостачання та очищення води.
Водночас Зеленський сказав, що Ірландія надала Україні нелетальної допомоги на понад 170 млн євро і активно включилася у процес розмінування.
Раніше стало відомо, що до України з офіційним візитом прибув прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. Він вже побував у Бучі разом із генпрокурором України Андрієм Костіним.
Перебуваючи в Києві, Варадкар також відвідає Театр ім. Лесі Українки та зустрінеться з акторами вистави "Переклади Браяна Фріла", які нещодавно представили цю роботу в Театрі Еббі в Дубліні, а також з ірландцями та представниками бізнесу, які працюють в Україні.