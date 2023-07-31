Глава МЗС Хорватії розпочав візит в Україну з поїздки до Гостомеля

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман у понеділок, 31 липня, приїхав в Україну.

Про це хорватський міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Свій візит в Україну Грлич-Радман розпочав із поїздки до постраждалого від дій військових РФ міста Гостомель у Київській області.

"У партнерстві з хорватським відділенням ЮНІСЕФ уряд Хорватії закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень у всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", – зауважив він.

Started my visit to #Ukraine in #Hostomel. In partnership with @UNICEFHrvatska, @VladaRH procured 50 generators for schools and hospitals across the country, including the #Veselka kindergarten. pic.twitter.com/DZHfobBvLO — Gordan Grlić Radman (@grlicradman) July 31, 2023

Глава МЗС Хорватії наголосив на необхідності забезпечити безперервну роботу закладів для дітей, тому разом із благодійною організацією Caritas хорватський уряд передав обладнання для дитячого садочка.

Нагадаємо, 19 липня до України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар. У рамках поїздки він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським і оголосив про виділення ще п'яти мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, і про навчання українських саперів та військових медиків.