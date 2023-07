Глава МЗС Хорватії розпочав візит в Україну з поїздки до Гостомеля

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грлич-Радман у понеділок, 31 липня, приїхав в Україну.

Про це хорватський міністр написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Свій візит в Україну Грлич-Радман розпочав із поїздки до постраждалого від дій військових РФ міста Гостомель у Київській області.

"У партнерстві з хорватським відділенням ЮНІСЕФ уряд Хорватії закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень у всій країні, включно з дитячим садком "Веселка", – зауважив він.

Started my visit to #Ukraine in #Hostomel. In partnership with @UNICEFHrvatska, @VladaRH procured 50 generators for schools and hospitals across the country, including the #Veselka kindergarten. pic.twitter.com/DZHfobBvLO