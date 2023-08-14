Частину центру Варшави перекриють через найбільший за 30 років військовий парад

Частину центру Варшави у вівторок перекриють на більшу частину дня у зв’язку з проведенням великого військового параду до Дня польської армії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

У зв’язку з проведенням параду 15 серпня водіїв та пішоходів чекають значні обмеження руху у центрі. Зокрема, Віслостраду перекриють на ділянці від мосту ім. Марії Склодовської-Кюрі до вулиці Гагаріна, також будуть закриті для руху частини прилеглих вулиць. Крім того, будуть перекриті три мости через Віслу, кілька десятків автобусів і трамваїв пустять за альтернативними маршрутами.

Частина обмежень руху почнуться вже з 20 години вечора понеділка.

Слід бути готовими до труднощів і водіям, які прямують до столиці трасою із Гданська.

Під час параду будуть недоступними велодоріжки уздовж Віслостради від вулиці Красінського до Сілезько-Дабровського мосту, також на стику вул. Красінського із Віслострадою будуть закриті пішоходні переходи.

Нагадаємо, парад у Варшаві 15 серпня має стати найбільшим за останні 30 років.

Будуть присутні 210 підрозділів польських сил і союзників, представлені понад 2000 військовослужбовцями та 92 одиницями авіації. Планують показати найновіші зразки техніки, яка є на озброєнні Польщі – власного, американського та корейського виробництва, зокрема й нещодавно отримані танки Abrams.