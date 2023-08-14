Часть центра Варшавы перекроют из-за крупнейшего за 30 лет военного парада

Часть центра Варшавы во вторник перекроют на большую часть дня в связи с проведением большого военного парада ко Дню польской армии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

В связи с проведением парада 15 августа водителей и пешеходов ждут значительные ограничения движения в центре. В частности, Вислостраду перекроют на участке от моста им. Марии Склодовской-Кюри до улицы Гагарина, как и десятки соседних улиц или частей улиц. Будут также перекрыты три моста через Вислу, несколько десятков автобусов и трамваев пустят по альтернативным маршрутам.

Часть ограничений движения начнутся уже с 20 часов вечера понедельника.

Следует быть готовыми к трудностям и водителям, которые направляются в столицу по трассе из Гданьска.

Во время парада будут недоступными велодорожки вдоль Вислострады от улицы Красинского до Силезско-Дабровского моста, также на стыке ул. Красинского с Вислострадой будут закрыты пешеходные переходы.

Напомним, парад в Варшаве 15 августа должен стать крупнейшим за последние 30 лет.

Будут присутствовать 210 подразделений польских сил и союзников, представленные более 2000 военнослужащими и 92 единицами авиации. Планируют показать новейшие образцы техники, которая есть на вооружении Польши – собственного, американского и корейского производства, в том числе и недавно полученные танки Abrams.