Нова лідерка молдовської Гагаузії хоче представництво регіону у Москві

Нова башкан Гагаузії, автономного регіону Молдови, Євгенія Гуцул хоче відкрити представництво Гагаузії у Москві.

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву вона зробила в інтерв’ю російському "РИА Новости".

Гуцул заявила, що "обов’язково відкриє" представництво Гагаузії у Москві, але очікує спротиву центральної влади.

"Поки назвати точні терміни складно, з огляду на відвертий саботаж нашої діяльності Кишиневом реалізація цього проєкту займе трохи більше часу, ніж планувалося. Водночас, взаємне бажання співпрацювати є, а отже ми обов’язково відкриємо наше представництво", – цитує її "РИА Новости".

Вона також заявила, що правляча партія PAS не збирається включати її до складу уряду, хоча це вимога закону, але для неї це "питання другорядне".

"На відміну від деяких депутатів Народних зборів Гагаузії, на мене у будь-якому разі не вийде натиснути і залякати. Чи буду я брати участь у роботі Кабміну чи ні, я не прогнуся під PAS", – заявила Євгенія Гуцул.

Молдовське видання Newsmaker зазначає, що раніше спікер парламенту сказав, що влада не обговорює поправок до законодавства, щоб башкан Гагаузії не був членом уряду. Президентка Мая Санду казала, що підпише указ про включення Гуцул до складу уряду.

Нагадаємо, у Гагаузії 14 травня відбувся другий тур виборів глави регіону. За даними Центрвиборчкому, перемогу здобула кандидатка від партії "Шор" Євгенія Гуцул.

Церемонія її інавгурації пройшла із порушеннями процедур. Згодом членів виконавчого комітету замість башкана представляв Ілан Шор.

Національні збори Гагаузії вже двічі не змогли затвердити структуру виконкому регіону через ту саму помилку башкана.

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