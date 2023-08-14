Новый лидер молдовской Гагаузии хочет представительство региона в Москве

Новая башкан Гагаузии, автономного региона Молдовы, Евгения Гуцул хочет открыть представительство Гагаузии в Москве.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление она сделала в интервью российскому "РИА Новости".

Гуцул заявила, что "обязательно откроет" представительство Гагаузии в Москве, но ожидает сопротивления центральной власти.

"Пока назвать точные сроки сложно, в связи с откровенным саботажем нашей деятельности Кишиневом реализация данного проекта займет чуть больше времени, чем планировалось. Тем не менее, обоюдное желание сотрудничать есть, а значит, мы обязательно откроем наше представительство", – цитирует ее "РИА Новости".

Она также заявила, что правящая партия PAS не собирается включать ее в состав правительства, хотя это требование закона, но для нее это "вопрос второстепенный".

"В отличие от некоторых депутатов Народного собрания Гагаузии, на меня в любом случае нельзя будет надавить и напугать, поэтому буду я участвовать в работе Кабмина или нет, я не прогнусь под PAS", – заявила Евгения Гуцул.

Молдовское издание Newsmaker отмечает, что ранее спикер парламента сказал, что власти не обсуждают поправок в законодательство, чтобы башкан Гагаузии не был членом правительства. Президент Майя Санду говорила, что подпишет указ о включении Гуцул в состав правительства.

Напомним, в Гагаузии 14 мая состоялся второй тур выборов главы региона. По данным Центризбиркома, победу одержала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул.

Церемония ее инаугурации прошла с нарушениями процедур. Позже членов исполнительного комитета вместо башкана представлял Илан Шор.

Национальное собрание Гагаузии уже дважды не смогло утвердить структуру исполкома региона из-за дважды одинаковой ошибки башкана.

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