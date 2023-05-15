Кандидатка від проросійської партії Шор перемогла на виборах у Гагаузії – попередні дані ЦВК

У другому турі місцевих виборів в автономному регіоні Молдови Гагаузія перемогла кандидатка від партії Шор Євгенія Гуцул.

Про це свідчать попередні дані, які оприлюднила ЦВК молдовської автономії, повідомляє "Європейська правда".

За представницю партії Шор віддали свої голоси 27 376 виборців. Її суперник незалежний кандидат Григорій Узун, якого підтримує Партія соціалістів, проголосували 24 913 виборців.

Наразі Окружним виборчим радам належить обробити отримані дані.

Нагадаємо, президентка Молдови перед виборами у Гагаузії звинуватила РФ у втручанні через своїх агентів.

Перед першим туром до Молдови для підтримки одного з кандидатів спробував в’їхати керівник російського регіону Татарстан. Молдова після того оголосила про видворення працівника посольства РФ.

Про те, як Кремль у першому турі "програв" вибори у Гагаузії та чому Росія все одно буде мати там зручну для себе людину – читайте у статті "ЄвроПравди" Росія програє башкана Додону: як Гагаузія стала полем битви агентів РФ у Молдові.