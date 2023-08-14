Британські винищувачі перехопили військові літаки РФ біля Шотландії

Військово-повітряні сили Великої Британії вранці в понеділок підняли винищувачі швидкого реагування Typhoon через проліт двох російських протичовнових літаків Ту-142 на північ від Шотландії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило британське Міністерство оборони.

Як зазначається, британська авіація перехопила російські бомбардувальники, які використовуються для розвідки та протичовнової боротьби, в міжнародному повітряному просторі в межах північної зони патрулювання НАТО.

Також у повітря підняли танкер Voyager, який залишався там протягом вильоту, аби забезпечити дозаправку Typhoon.

Фото: Міністерство оборони Великої Британії

"Дуже приємно усвідомлювати, що ми змогли здійснити успішне перехоплення, зберігши цілісність повітряного простору Великої Британії і НАТО", – цитує британське Міноборони одного з пілотів британських винищувачів.

Як пояснює відомство, російські військові літаки, що входять до регіону польотної інформації Британії, можуть становити небезпеку для інших літаків, оскільки часто ігнорують авіадиспетчерів і не сигналізують про перебування в повітряному просторі.

Під час подібних інцидентів військово-повітряні сили Британії піднімають у небо винищувачі Typhoon для супроводу авіації РФ. Під час місії НАТО з патрулювання повітряного простору Естонії британські пілоти здійснили понад 50 подібних перехоплень.

Також нагадаємо, що вранці в понеділок Данія та Нідерланди піднімали винищувачі для перехоплення двох російських бомбардувальників, які наблизилися до їхнього повітряного простору.