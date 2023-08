Данія та Нідерланди піднімали F-16 для перехоплення російських бомбардувальників

Вранці у понеділок Данія та Нідерланди піднімали винищувачі для перехоплення двох російських бомбардувальників, які наблизилися до їхнього повітряного простору.

Про це повідомили міністерства оборони обох країн, пише "Європейська правда".

Інцидент стався невдовзі після 7 години ранку за місцевим часом.

Міністерство оборони Данії інформує, що на перехоплення двох російських бомбардувальників у міжнародному повітряному просторі над Північним морем підняли два винищувачі F-16. Російські літаки не порушили повітряний простір Данії.

F-16 kampfly fra @forsvaretdk var til morgen oppe for at identificere to russiske fly i internationalt luftrum over Nordsøen. De russiske fly var på ikke noget tidspunkt inde i dansk luftrum. #dkforsvar #værdatkæmpefor https://t.co/H3bPkp7azg