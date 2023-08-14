Британские истребители перехватили военные самолеты РФ возле Шотландии
Понедельник, 14 августа 2023, 18:10
Военно-воздушные силы Великобритании утром в понедельник подняли истребители быстрого реагирования Typhoon из-за пролета двух российских противолодочных самолетов Ту-142 к северу от Шотландии.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило британское Министерство обороны.
Как отмечается, британская авиация перехватила российские бомбардировщики, которые используются для разведки и противолодочной борьбы, в международном воздушном пространстве в пределах северной зоны патрулирования НАТО.
Также в воздух подняли танкер Voyager, который оставался там в течение вылета, чтобы обеспечить дозаправку Typhoon.
"Очень приятно осознавать, что мы смогли осуществить успешный перехват, сохранив целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО", – цитирует британское Минобороны одного из пилотов британских истребителей.
Как объясняет ведомство, российские военные самолеты, входящие в регион полетной информации Британии, могут представлять опасность для других самолетов, поскольку часто игнорируют авиадиспетчеров и не сигнализируют о пребывании в воздушном пространстве.
Во время подобных инцидентов военно-воздушные силы Британии поднимают в небо истребители Typhoon для сопровождения авиации РФ. Во время миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Эстонии британские пилоты совершили более 50 подобных перехватов.
Также напомним, что утром в понедельник Дания и Нидерланды поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приблизились к их воздушному пространству.