Британские истребители перехватили военные самолеты РФ возле Шотландии

Военно-воздушные силы Великобритании утром в понедельник подняли истребители быстрого реагирования Typhoon из-за пролета двух российских противолодочных самолетов Ту-142 к северу от Шотландии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило британское Министерство обороны.

Как отмечается, британская авиация перехватила российские бомбардировщики, которые используются для разведки и противолодочной борьбы, в международном воздушном пространстве в пределах северной зоны патрулирования НАТО.

Также в воздух подняли танкер Voyager, который оставался там в течение вылета, чтобы обеспечить дозаправку Typhoon.

ФОТО: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ

"Очень приятно осознавать, что мы смогли осуществить успешный перехват, сохранив целостность воздушного пространства Великобритании и НАТО", – цитирует британское Минобороны одного из пилотов британских истребителей.

Как объясняет ведомство, российские военные самолеты, входящие в регион полетной информации Британии, могут представлять опасность для других самолетов, поскольку часто игнорируют авиадиспетчеров и не сигнализируют о пребывании в воздушном пространстве.

Во время подобных инцидентов военно-воздушные силы Британии поднимают в небо истребители Typhoon для сопровождения авиации РФ. Во время миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Эстонии британские пилоты совершили более 50 подобных перехватов.

Также напомним, что утром в понедельник Дания и Нидерланды поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приблизились к их воздушному пространству.