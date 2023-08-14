Кількість жертв зсуву ґрунту в Грузії зросла до 25, ще 8 людей шукають
Понеділок, 14 серпня 2023, 18:43
У зоні зсуву ґрунту в курортному грузинському селищі Шові знайшли тіло ще одного загиблого: кількість загиблих унаслідок стихії зросла до 25-и.
Про це Interpress news повідомили у МВС Грузії, пише "Європейська правда".
Наразі в зоні стихії в Шові шукають ще 8 осіб, яких вважають зниклими безвісти.
Зсув ґрунту у Шові стався 3 серпня, відтоді у зоні стихійного лиха безперервно тривають пошуково-рятувальні роботи.
11 серпня стало відомо, що кількість загиблих у Шові збільшилася до 24.
Одна із загиблих – громадянка України. Це українська медійниця, колишня сценаристка шоу "Ранок з Україною" Аліна Поліковська.
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