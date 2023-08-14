Количество жертв оползня в Грузии возросло до 25, еще 8 человек ищут

В зоне оползня в курортном грузинском поселке Шови нашли тело еще одного погибшего: количество погибших в результате стихии возросло до 25-и.

Об этом Interpress news сообщили в МВД Грузии, пишет "Европейская правда".

Сейчас в зоне стихии в Шове ищут еще 8 человек, которых считают пропавшими без вести.

Оползень в Шове произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.

11 августа стало известно, что количество погибших в Шове увеличилось до 24.

Одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.