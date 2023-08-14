Количество жертв оползня в Грузии возросло до 25, еще 8 человек ищут
Понедельник, 14 августа 2023, 18:43
В зоне оползня в курортном грузинском поселке Шови нашли тело еще одного погибшего: количество погибших в результате стихии возросло до 25-и.
Об этом Interpress news сообщили в МВД Грузии, пишет "Европейская правда".
Сейчас в зоне стихии в Шове ищут еще 8 человек, которых считают пропавшими без вести.
Оползень в Шове произошел 3 августа, с тех пор в зоне стихийного бедствия непрерывно продолжаются поисково-спасательные работы.
11 августа стало известно, что количество погибших в Шове увеличилось до 24.
Одна из погибших – гражданка Украины. Это украинская медийщица, бывшая сценаристка шоу "Ранок з Україною" Алина Поликовская.
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