США за два дні перехопили чотири російські бомбардувальники в районі Аляски

Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD) виявило та відстежило чотири російські військові літаки в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски ввечері в неділю і вранці в понеділок.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві NORAD.

За даними американської сторони, військові літаки РФ перебували в міжнародному повітряному просторі та не входили в суверенний повітряний простір США чи Канади.

"Така російська активність в ідентифікаційній зоні протиповітряної оборони Аляски відбувається регулярно і не розглядається як загроза", – підкреслюється в повідомленні.

NORAD використовує багаторівневу мережу супутників, наземних і повітряних радарів і винищувачів для відстеження повітряних суден і вжиття відповідних заходів.

Нагадаємо, що вранці в понеділок Данія та Нідерланди піднімали винищувачі для перехоплення двох російських бомбардувальників, які наблизилися до їхнього повітряного простору.

Пізніше про подібний інцидент повідомила й Велика Британія.