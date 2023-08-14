США за два дня перехватили четыре российских бомбардировщика в районе Аляски

Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) обнаружило и отследило четыре российских военных самолета в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски вечером в воскресенье и утром в понедельник.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении NORAD.

По данным американской стороны, военные самолеты РФ находились в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады.

"Такая российская активность в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – подчеркивается в сообщении.

NORAD использует многоуровневую сеть спутников, наземных и воздушных радаров и истребителей для отслеживания воздушных судов и принятия соответствующих мер.

Напомним, что утром в понедельник Дания и Нидерланды поднимали истребители для перехвата двух российских бомбардировщиков, которые приблизились к их воздушному пространству.

Позже о подобном инциденте сообщила и Великобритания.