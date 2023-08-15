У Литві гігантський реактор для заводу застряг в одному із сіл при перевезенні

У Литві реактор для заводу Orlen Lietuva під час транспортування застряг на дорозі біля невеликого населеного пункту Ерленай.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Проблеми з перевезенням реактора вагою у 1500 тонн виникли через дощі, які сильно розмили гравійну дорогу.

ФОТО: SKAITYTOJO NUOTR

Оскільки з міркувань безпеки під час перевезення вантажу на його шляху відключають електрику жителям, то через простій частина жителів Ерленай надовго залишилася без світла.

Прессекретарка Orlen Lietuva Христина Гендвіле інформувала Delfi, що вантаж застряг із вечора в неділю до другої години ночі.

Дорогу укріпили за допомогою металевих листів, так вантаж вдалося зрушити з місця. Він проїхав кілька сотень метрів і був зупинений – через туман було вирішено почекати з переїздом.

ФОТО: SKAITYTOJO NUOTR

Щоб не відставати від графіка, маршрут перевезення реактора перепланують.

За словами представника Orlen Lietuvа, найпізніша дата доставки вантажу в Мажейкяй – 20 серпня. Раніше планували, що реактор доставлять 18 серпня.

Повідомляється, що це найважчий вантаж в Історії Литви – маса вантажу 1800 тонн, а всієї конструкції – 2500 тонн.

Нагадаємо, на початку серпня сотні мешканців литовської Клайпеди зійшлися подивитися на транспортування велетенського реактора для нафтопереробного заводу, що називають "історичним" видовищем.

Реактор називають найбільшим вантажем, який будь-коли привозили у Клайпеду.

Водночас уряд Швеції заявив про наміри зняти обмеження на кількість ядерних реакторів, дозволених у країні, і спростить процес отримання дозволів для нових реакторів.