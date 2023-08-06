У Литві сотні людей прийшли подивитися на "історичне" перевезення гігантського реактора 

Ввечері у суботу сотні мешканців литовської Клайпеди зійшлися подивитися на транспортування велетенського реактора для нафтопереробного заводу, що називають "історичним" видовищем.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Виготовлений в Італії реактор вагою близько 1500 тонн вирушив з порту Клайпеди до підприємства з переробки та імпорту нафти ORLEN Lietuva, дистанція транспортування складає 145 кілометрів до міста Мажейкяй. Довжина конструкції – близько 100 метрів, ширина – 6,5 метрів і висота – 10 метрів.

Реактор називають найбільшим вантажем, який будь-коли привозили у Клайпеду. Компанія-перевізник каже, що підготовка логістики тривала чотири роки.

Для Клайпеди це стало особливою подією, тож подивитися на перші кілометри руху мега-вантажу зібралися сотні людей, а мер Арвидас Вайткус особисто супроводжував реактор під час руху містом.

На місце у Мажейкяй він прибуде лише через два тижні – 18 серпня. За першу ніч транспортування реактор подолав 2,5 кілометра. Перевезення буде відбуватися з пізнього вечора до ранку, а на місцях зупинок можливі обмеження руху.

Нагадаємо, в Ісландії тисячі туристів приходять подивитися на виверження вулкана біля Рейк'явіка, що триває з початку липня.