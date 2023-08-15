В Литве гигантский реактор для завода застрял в одном из сел при перевозке

В Литве реактор для завода Orlen Lietuva во время транспортировки застрял на дороге возле небольшого населенного пункта Эрленай.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Проблемы с перевозкой реактора весом в 1500 тонн возникли из-за дождей, которые сильно размыли гравийную дорогу.

ФОТО: SKAITYTOJO NUOTR

Поскольку из соображений безопасности при перевозке груза на его пути отключают электричество жителям, то из-за простоя часть жителей Эрленай надолго осталась без света.

Пресс-секретарь Orlen Lietuva Кристина Гендвиле информировала Delfi, что груз застрял с вечера воскресенья до двух часов ночи.

Дорогу укрепили с помощью металлических листов, так груз удалось сдвинуть с места. Он проехал несколько сотен метров и был остановлен – из-за тумана было решено подождать с переездом.

ФОТО: SKAITYTOJO NUOTR

Чтобы не отставать от графика, маршрут перевозки реактора перепланируют.

По словам представителя Orlen Lietuvа, самая поздняя дата доставки груза в Мажейкяй – 20 августа. Ранее планировали, что реактор доставят 18 августа.

Сообщается, что это самый тяжелый груз в истории Литвы – масса всей конструкции достигает 2500 тонн.

Напомним, в начале августа сотни жителей литовской Клайпеды сошлись посмотреть на транспортировку гигантского реактора для нефтеперерабатывающего завода, что называют "историческим" зрелищем.

Реактор называют самым большим грузом, который когда-либо привозили в Клайпеду.

В то же время правительство Швеции заявило о намерениях снять ограничения на количество ядерных реакторов, разрешенных в стране, и упростит процесс получения разрешений для новых реакторов.